بتروجيت يقتنص فوزًا قاتلًا من غزل المحلة ويصعد لمجموعة الصدارة في الدوري

حقق فريق بتروجيت فوزًا ثمينًا على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجيت ضد غزل المحلة بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم غزل المحلة بهدف في الدقيقة 47 عن طريق التونسي محمد علي بن حمودة.

مباراة بتروجيت ضد غزل المحلة

ونجح بتروجيت في إدراك التعادل في الدقيقة 69 عن طريق إسماعيل بامبا، الذي استغل عرضية متقنة من توفيق محمد.

وفي الدقيقة 90+8، حصل بتروجيت على ركلة جزاء، سجل منها رشاد المتولي هدف الفوز القاتل على غزل المحلة.

بهذا الفوز، رفع بتروجيت رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتأهل إلى مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 17 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر، وينافس في المرحلة الثانية ضمن مجموعة تفادي الهبوط.