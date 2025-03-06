«فيفا» يعلن استضافة قطر لبطولة كأس العرب 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد اجتماعه الأربعاء بمدينة زيوريخ السويسرية، عن استضافة دولة قطر لبطولتين مرموقتين لكرة القدم في نهاية عام 2025.

وتنطلق فعاليات بطولة كأس العرب 2025 في الأول من ديسمبر وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه، حيث سيقام النهائي تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر.

كأس العرب 2025

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم العربي، يتنافسون على لقب البطولة التي تستضيفها قطر للمرة الثانية بعد النجاح الباهر الذي حققته في نسخة 2021.

كأس العالم تحت 17 سنة 2025

كما أعلن «فيفا» أن قطر تستضيف بطولة كأس العالم تحت 17 سنة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا، وهو رقم قياسي في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذه الفئة العمرية.

تشهد بطولة كأس العالم للناشئين 2025 إقامة 104 مباريات على مدار 25 يومًا، مما يجعلها حدثًا كرويًا ضخمًا.