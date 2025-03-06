ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بجواره مواد مخدرة.. العثور على جثة خمسيني داخل شقته بالشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص وبجواره كمية من المواد المخدرة داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة زايد ثان بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، ملقى على ظهره داخل غرفة نومه، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ وأبواب الشقة.

وباستكمال الفحص، عُثر على أكياس تحتوي على مواد مخدرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص المواد المخدرة قسم شرطة منطقة الشيخ زايد مديرية امن الجيزة