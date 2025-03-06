بجواره مواد مخدرة.. العثور على جثة خمسيني داخل شقته بالشيخ زايد

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص وبجواره كمية من المواد المخدرة داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة زايد ثان بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، ملقى على ظهره داخل غرفة نومه، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ وأبواب الشقة.

وباستكمال الفحص، عُثر على أكياس تحتوي على مواد مخدرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.