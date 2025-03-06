دعاء ليلة رمضان السادسة بالقرآن الكريم

تقدم "البوابة نيوز" أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم لك الحمد والشكر والامتنان على نعمك، اللهم لك العرفان والعبادة بكل اخلاص ان بلغتنا رمضان، اللهم تقبل منا الدعاء والصيام والقيام والإطعام وهب لنا رحمة ومغفرة فى العشر الاوائل من شهر رمضان المبارك واجعل صيامنا حجاب بيننا وبين النار واجعل ثواب صيامنا الجنة ورضاك وعفوك يا عفو يا كريم وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) إِن تُبۡدُواْ خَيۡرًا أَوۡ تُخۡفُوهُ أَوۡ تَعۡفُواْ عَن سُوٓءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا قَدِيرًا (149) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (150) أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا (151)) صدق الله العظيم

اللهم انظرنا برحمتك وغفرانك وودك يا رحمن يا غفور يا ودود واحفظنا من شرور انفسنا وشرور الانس والجن ونعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم نستعين بك على كل صعب فلا حول ولا قوة الا بك يا الله، اللهم انك اوحيت الى الانبياء والرسل بكلمتك العظمى يا الله فاخترت إبراهيم عليه السلام لينذر قومه بعبادتك الحاقة وابنه النبى إسماعيل عليه السلام وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتيت داود كتابه الزبور الذي عثر على أوراقه الاصلية فى مصر منذ عدة سنين سليما لتنذر البشر بالثواب للايمان والعقاب للمعصية، اللهم نجنا من الذنوب والمعاصى واغفر لنا غفلتنا يا غفار،وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا (163)) صدق الله العظيم

اللهم انك عالم الغيب والشهادة أنزلت القرآن بالاعجاز العلمى لتخبرنا بانك عالم فوق كل ذى عالم من خلقك، اللهم انا نؤمن بك وبكل كلمة ارسلتها فى كتبك الكريمة الطاهرة فإهدنا الى سبيل رضاك وغفرانك لنا يارب، اللهم لا تقبض أرواحنا الا مؤمنين وتابعين لسيدنا محمد صلى الله علية وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦۖ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ يَشۡهَدُونَۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا (166) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدۡ ضَلُّواْ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا (167) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمۡ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغۡفِرَ لَهُمۡ وَلَا لِيَهۡدِيَهُمۡ طَرِيقًا (168)) صدق الله العظيم

اللهم انا نعبدك ونسترضيك ياسماءك الحسنى وباسمك الاعلى الذى إذا سألت به أجبت ان تشفينا من كل امراضنا وان تسترعوراتنا وتأمن روعاتنا ولا تحوجنا لخلقك واحينا مادامت الحياة خير لنا وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا يا الله واجعلنا سند لكل محتاج وعونا لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على مصاعب الدنيا وارحم ابائنا وامهاتنا واجدادنا واخواتنا ممن سبقونا اليك يا رحمن وارحم شهداء مصر وفلسطين واسكنهم فى الجنة واحفظنا من شرور أعدائنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضۡلِهِۦۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا (173) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا (174)) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وقضائها ومؤسساتها والازهر والكنيسة وحدود بلادنا وارضها وزراعتها ومصانعها وخيراتها من كل معتد آثيم وانصرنا نصرا مبينا هلى اعدائنا فى الداخل والخارج وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وبارك.