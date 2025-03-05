بثنائية في شباك سيراميكا.. بيراميدز ينهي المرحلة الأولى من الدوري على القمة

حسم فريق بيراميدز المرحلة الأولى من الدوري الممتاز على القمة متفوقا على جميع المنافسين بعد الفوز على سيراميكا بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 39 من ضربة جزاء، ومحمد الشيبي في الدقيقة 71، بينما أحرز هدف سيراميكا كليوباترا اللاعب احمد بلحاج في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة تصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة وانهاء المرحلة الأولى على القمة في رحلة التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس

غيابات بيراميدز أمام سيراميكا

يفقد فريق نادي بيراميدز عددًا من لاعبيه في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار الدوري الممتاز الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غيابات الفريق على النحو التالي: أحمد سامي يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة.

وأضاف أن رمضان صبحي يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا.

كما يغيب محمود مرعي الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة، بينما جاء غياب وليد الكرتي بسبب شعوره بآلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب.

تشكيل سيراميكا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي