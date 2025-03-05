بايرن ميونخ يتقدم على باير ليفركوزن في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على مواطنه باير ليفركوزن بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق بايرن ميونخ على باير ليفركوزن في الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة، وفرض أسلوب لعبه حتى أنهى النصف الأول من اللقاء متقدمًا بهدف دون رد.

مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

سجل الإنجليزي هاري كين هدفًا مبكرًا في الدقيقة التاسعة، من كرة رأسية بعد عرضية من زميله مايكل أوليسي، ليضع البايرن في المقدمة.

وكاد جمال موسيالا أن يسجل هدف بايرن ميونخ الثاني في الدقيقة 22، لكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وتقام مباراة العودة بين باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ الأسبوع المقبل على ملعب أرينا، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.