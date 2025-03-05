50 دقيقة متوترة.. ترامب يهاجم رئيس وزراء كندا ولا يعترف به

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاصيل مكالمة هاتفية استمرت 50 دقيقة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي بادر بالاتصال لمناقشة التعريفات الجمركية وتدفق مادة "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصة منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه أخبر ترودو بأنه غير مقتنع بجهود الحكومة الكندية للحد من تدفق "الفنتانيل" عبر الحدود.

وقال ترامب: "أخبرته أن العديد من الناس قد ماتوا بسبب الفنتانيل القادم عبر حدود كندا والمكسيك، ولم يقنعني شيء بأن الأمر قد توقف. قال لي إن الوضع تحسن، لكني أجبته: ’هذا غير كافٍ".

وأضاف أن المكالمة "انتهت بطريقة ودية إلى حد ما"، لكنه أشار إلى أنه سأل ترودو عن موعد الانتخابات الكندية ولم يحصل على إجابة واضحة، مما أثار فضوله.

وواصل ترامب قائلا: "أدركت بعد ذلك أنه يحاول استخدام هذه القضية للبقاء في السلطة. حظا سعيدا جاستن!".