عبدالمنعم سعيد: الرئيس السيسي قادر على تحقيق السلام كما فعل السادات

شدد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، على أن حركة حماس لم تكن لديها استراتيجية واضحة لتحرير الأرض الفلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل ليست دولة هشة، بل تمتلك ترسانة نووية وتحظى بدعم أمريكي قوي.

وقال سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القمة العربية تمثل "طاقة نور" يجب السير خلفها خطوة بخطوة، مشيرًا إلى أن الخطة المصرية تحتاج إلى إقناع الجانب الأمريكي بها، مضيفًا: "أعتقد أن كل الأسئلة لدينا لها إجابات".

وأضاف سعيد أن حل الأزمة الفلسطينية يتطلب تعاونًا وتنسيقًا وتصورات واضحة، محذرًا من أن الهدنة قد تنهار وتتحول إلى حرب، مما يستوجب العمل على تمديدها.

وأكد أن مصر ستواجه مفاوضات صعبة مع الأمريكيين لإقناعهم بالخطة المصرية، لافتًا إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، سيستمع إلى وجهة النظر المصرية بشأن خطة إعادة إعمار غزة.

وأوضح سعيد أن مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة متأثرة بأحداث 7 أكتوبر، إلا أن الأجيال الجديدة هناك أصبحت أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية.

وتابع المفكر السياسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك القدرة على تحقيق السلام، كما فعل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشددًا على أن التعامل مع القضية الفلسطينية يجب أن يتم من منظور تحقيق الاستقرار الإقليمي، دون أن يؤثر ذلك على بناء الدولة المصرية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مصر تمتلك وزير خارجية على أعلى مستوى، قادرًا على إدارة الملفات الخارجية بكفاءة عالية.