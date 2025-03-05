بنقص عددي.. برشلونة يتعادل مع بنفيكا في الشوط الأول

تعادل فريق برشلونة الإسباني سلبيًا مع مضيفه بنفيكا البرتغالي، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب النور، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت مباراة بنفيكا ضد برشلونة بإثارة مبكرة، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه باو كوبارسي مدافع الفريق الكتالوني في الدقيقة 22.

مباراة بنفيكا ضد برشلونة

وتدخل كوبارسي على لاعب بنفيكا أثناء انفراده بالحارس تشيزني، ليقرر حكم المباراة طرد المدافع الشاب، ليكمل برشلونة اللقاء بنقص عددي.

وبالرغم من حالة الطرد، إلا أن البلوجرانا استحوذ على الكرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى الآن.

تأهل برشلونة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل وصافة جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما وصل بنفيكا إلى هذا الدور بعدما أقصى موناكو الفرنسي في الملحق المؤهل لثمن النهائي.