بمشاركة محمد صلاح.. باريس سان جيرمان يتفوق على ليفربول بالسيطرة الهجومية

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بالتعادل السلبي بين الفريقين، المقامة بينهما حاليًا على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد باريس سان جيرمان، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول

سيطر باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الأول، وحرم ليفربول من الكرة بالاستحواذ.

وحاول باريس سان جيرمان أكثر من مرة في هز شباك رفاق محمد صلاح، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تصدى للعديد من الفرص التهديفية.

وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفًا لصالح الفريق الباريسي في الدقيقة 22، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

خاض محمد صلاح 7 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.