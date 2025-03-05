الأهلي يهزم الطلائع بثنائية في ختام المرحلة الأولى بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز

سجل ثنائية المارد الأحمر اللاعب السلوفيني نجيك جراديشار في الدقيقة 46 ومروان عطية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

بهذه النتيجة أنهى الأهلي المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي خاض به مباراة طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس، أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور - حسين الشحات - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: وسام أبوعلى، جراديشار.

تشكيل طلائع الجيش

وبدأ فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله

خط الوسط: خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد

خط الهجوم: رجب عمران

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي - فارس حاتم.