الرئيس الأوغندي: نرفض قيام أي حكومة موازية في السودان

أكد الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، رفضه قيام أي حكومة موازية في السودان، داعيًا إلى الحوار للتوصل لحل ينهي "الحرب".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأوغندي مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني القائد مالك عقار، بالقصر الرئاسي في عنتبي، حيث جرى تطورات الأوضاع في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن "عقار" شرح، للرئيس الأوغندي، رؤية الحكومة السودانية لإنهاء الحرب والفترة الانتقالية، مبينا أن الطريق لإنهاء الحرب واضح ويتمثل في إنفاذ مخرجات إعلان جدة وإنهاء احتلال الأعيان المدنية واستهداف مرافق الخدمات.

وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، قد أعلنت، يوم /السبت/ الماضي، ميثاقًا سياسيًا لتشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة رفضتها الحكومة السودانية، وجاء التوقيع بعد مشاورات ومفاوضات استمرت لنحو خمسة أيام في العاصمة الكينية (نيروبي) بهدف تشكيل "حكومة موازية" في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع والقوى الداعمة لها.