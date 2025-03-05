زيلينسكي: نستعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع أمريكا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن كييف تخطط لإجراء محادثات جديدة مع أمريكا بعدما أوقفت واشنطن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات إن مسئولين من أوكرانيا وأمريكا يخططون لإجراء محادثات جديدة وإنها تعد خطوة إيجابية.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن مسئولين من واشنطن وكييف يبحثون المكان والتوقيت لإجراء جولة جديدة من محادثات السلام.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن زيلينسكي أرسل خطابا إليه لتأكيد استعداد كييف لعقد اتفاق أمني، فيما قال الرئيس الأوكراني إنه مستعد للتوقيع على اتفاق المعادن النادرة مع أمريكا مشيرا إلى وجود مقترح أوكراني للعمل من أجل وقف إطلاق النار مع روسيا.