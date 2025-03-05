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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد شوبير: اتظلمت في قضية أحمد رفعت ولم أتهمه بتعاطي المنشطات

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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أكد الاعلامي أحمد شوبير، عدم اتهامه للاعب الراحل أحمد رفعت بتناول المنشطات، موضحا أن هناك عدم معرفة بطبيعية المنشطات بشكل عام وليس شخص أحمد رفعت. وقال: "في حاجات الناس بتخدها ممكن تبقى منشطات والناس مش عارفه وأنا بطلع معلومة صافية وافية".

وأضاف أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه ليس شخصية تحب الشو والعروض ولكن يقدم حقائق، كاشفا: "أنا مش بتاع شو وزرت أحمد رفعت أنا وابني لما كان في مستشفى وادي النيل وأنا اللي اتظلمت في قضية أحمد رفعت".

وتابع: "تقرير النيابة هو الفيصل في حالة أحمد رفعت وهو كان بيحلم بالاحتراف وتحقيق عائد مادي إنما لا اعتقد حد ظلمه في الاجراءات والناس اتهمتني أني قاتل وفي ناس بتتهم من غير معرفة بالتفاصيل".

الإعلامي أحمد شوبير الراحل احمد رفعت المنشطات