"WE" تحصد جائزتي "أسرع شبكة محمول في مصر" و"أسرع إنترنت أرضي في شمال أفريقيا" خلال معرض برشلونة الدولي للهواتف المحمولة

منحت شركة أوكلا العالمية (Ookla)، الرائدة في قياس وتقييم سرعات الإنترنت، شركة "WE" جائزتي "أسرع شبكة محمول في مصر" و"أسرع إنترنت أرضي في شمال أفريقيا"، وذلك خلال احتفالية أقيمت على هامش فعاليات المعرض الدولي للهواتف المحمولة (MWC 2025) في برشلونة، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس. وتسلم الجائزتين المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.

يعتمد تصنيف أوكلا على تحليلات دقيقة للاختبارات التي يجريها المستخدمون عبر تطبيق Speedtest، والذي يُعد الأداة الأكثر شمولاً ودقة على مستوى العالم لقياس سرعات الإنترنت. ويعكس هذا التكريم نجاح المصرية للاتصالات في تطوير بنيتها التحتية والاستثمار المستمر في أحدث التقنيات العالمية لضمان تقديم تجربة رقمية متميزة لعملائها، مع تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية في السوق المصري.

من جانبه أكد المهندس محمد نصر أن شهادة جديدة من أوكلا تؤكد ريادتنا لسوق الاتصالات في مصر والمنطقة، وتعكس التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية لضمان حصول عملاء "WE" على أفضل تجربة اتصالات وخدمات رقمية."

وأضاف:"سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل التطور السريع لاستخدام التطبيقات الإلكترونية والخدمات الرقمية المتقدمة."

تعكس هذه الجوائز نجاح "WE" في تعزيز موقعها كشركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية التي تواكب التطورات العالمية.