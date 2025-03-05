الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد الجفالي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها التونسي أحمد الجفالي لاعب الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس في مباراة إنبي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها أحمد الجفالي، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبلة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.