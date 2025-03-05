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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فتوح يشارك في تدريبات الزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك
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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وكان أحمد فتوح غاب عن الفريق في مباراة إنبي الأخيرة في  مسابقة الدوري الممتاز، بسبب معاناته من التهابات في الركبة،  وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي، و فضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي استبعاده من اللقاء الأخير، لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للمباريات المقبلة.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي، بعد الاطمئنان على حالته من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبلة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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