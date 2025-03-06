تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجلته تعذيبًا بالصعق الكهربائي في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة تباع لقتله نجلته تعذيبا بالصعق الكهربائي، بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو 2025 للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد.ع.ا.ح" 51 سنة تباع - ومقيم شارع مصطفي العمدة - دائرة قسم الخصوص - محافظة القليوبية – في القضية رقم 19128 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3936 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 2024/9/20 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار نجلته المجني عليها حنين محمد عبد الحميد حال كونها طفلة لم يتجاوز سنها الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة.

وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات وهي رباط وسلك كهرباء بأن قام بتكبيل يديها وقدمها وقام بصعقها كهربائياً مرتين قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة (سلك كهرباء)، مما يستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطى جوهر - الحشيش - المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.