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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جراديشار يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الطلائع

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أحرز السلوفيني نجيك جراديشار هدف التقدم لفريق الأهلي في مرمى فريق طلائع الجيش من اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز

جاء هدف جراديشار في الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

خط الدفاع: كريم الدبيس، أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور - حسين الشحات - أشرف بن شرقي 

خط الهجوم: وسام أبوعلى، جراديشار.

تشكيل طلائع الجيش

ويبدأ فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله

خط الوسط: خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد

خط الهجوم: رجب عمران

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي - فارس حاتم.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأهلي وطلائع الجيش إلى الحكم طارق مجدي، ويعاونه أحمد لطفي كحكم مساعد أول، وشهاب راشد كحكم مساعد ثاني، ومحمود رشدي كحكم رابع، ويتولى عبدالعزيز السيد إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه علاء صبري.

السلوفيني نجيك جراديشار فريق طلائع الجيش الدوري الممتاز