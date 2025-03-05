ضبط ٨٤ مخالفة تموينية خلال ٢٤ ساعة في دمياط

اعلنت مديرية التموين والتجارة الدخلية في دمياط عن ضبط ٨٤ مخالفة تموينية خلال ٢٤ ساعة بناء علي توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.. وتعليمات مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بتشديد الرقابة علي المخابز والانشطة التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط الأسعاروالمخالفات و تشديد الرقابهة علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائره المحافظة.

واسفرت الحملات التموينية اليوم الاربعاء عن 84 محضر منها في مجال المخابز 7محاضر وتحرير 5 محاضر نقص وزن، محضر عدم نظافة أدوات عجين.

في مجال الأسواق تم تحرير 77محضر، حيث تم تحرير 31محضر عدم اعلان عن الاسعار وتحرير 27محضر عدم وجود شهادة صحية و تحرير 4 محاضر عرض لحوم مكشوفة وتحرير محضرين عدم وجود سجل تجاري وتحرير محضر سلعة مجهولة المصدر عباره عن (10قروصة سجاير كما تم تحرير محضر شهادة صحية مخبز سياحي و تحرير محضر عدم اعلان اسعار بدال تمويني وتحرير ٣ محاضر عدم اعلان عن اسعار نقاط خبز بدال تمويني وتحرير محضرين اكياس سوداء وتحرير محضر عدم اعلان اسعار مخبز سياحي و تحرير عدد ٣ محاضر تشغيل عماله بدون شهادة صحية وتحرير محضر نقص وزن مخبز سياحي.

ووحه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.