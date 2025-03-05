شوبير: إبراهيم فايق موهوب ومينفعش يكون منافس ليا واعتبره ابني

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن 90% من الاعلاميين الرياضيين الموجودين على الساحة الرياضية هو الذي أخرجهم من خلال برامجه، قائلا: "أنا اللي طلعت إبراهيم فايق ومهيب عبد الهادي وغيرهم من أسماء كبيرة وفي ناس شالت الجميل ومحترمة ومش لازم يكون مذيع".

وأوضح أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن الشخصيات التي حفظت جميله لا يشترط أن يكونوا مذيعين ممكن مخرج وممكن مونتير، قائلا: "في ناس دايما يطلعوا يتكلموا عليا بكل حب واحترام وناس بتنسى، وأعطي الفرصة على أساس الموهبة".

وتابع: "شفت من ابراهيم فايق إنه ممكن يطلع منه حاجة وهو موهوب رغم أنه مش بيجيب سيرتي خالص وأنا أول واحد طلعت ابراهيم فايق وممكن ازعل منه وهو في الاخر ابني لكن لو حصل له حاجة وحشة هكون أول واحد جنبه وزعلان منه كأب وهو مينفعش يبقى منافس بالنسبة لي لأنه ابني وفي حد دخل في دماغه حكاية المنافسة".