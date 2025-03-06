«المنشاوي» يهنئ الدكتورة بثينة الفاتح لتعيينها الأمين المساعد لجامعة أسيوط

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة للدكتورة بثينة محمد الفاتح بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 2025، والذي يقضي بتعيينها في وظيفة أمين الجامعة المساعد بالمستوى الوظيفية العالية بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا القرار يعدّ تكريمًا لجهودها المستمرة وإسهاماتها الفعّالة في تطوير مسيرة الجامعة، ويعكس استحقاقها لهذا المنصب الرفيع، فقد أثبتت بفضل تفانيها وكفاءتها العالية قدرتها على تحسين الأداء الإداري وتنظيم العمل بكفاءة، مما أسهم بشكل كبير في تطوير العمل الإداري بالجامعة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، وأن تواصل إسهاماتها المتميزة في خدمة الجامعة وأهدافها.