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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يختتم الزيارة الرعوية لكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اختتم الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بالمنيا مساء اليوم الزيارة الرعوية بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس يرافقه الأباء الأب توماس رياض والأب شربل وديع راعيا الكنيسة.

وتأتي تلك الزيارات التفقدية في إطار حرص الأنبا باسيليوس على التقرب من أسر شعبه مشاركًا إياهم الصلوات وموكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح ومواجهة تحديات الحياة بفرح ورجاء ومثابرة.

وانتهت الزيارات بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأنبا باسيليوس لكل بيوت شعب الرعية. 

وجدير بالذكر تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس على تفقد ومتابعة كل الأسر في كل كنائس الإيبارشية. 
 

أقباط أقباط الكاثوليك الأنبا باسيليوس