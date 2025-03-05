مساجد دمياط تمتلئ بالمصلين في جلسات الوعظ الديني

شهد مسجد البحر في محافظة دمياط وهو أحد اقدم مساجد المحافظة ، اقبالًا جماهيريا كبيرا من الأهالي لأداء صلاة التراويح وحضور الملتقى الفكرى الرئيسى بالمسجد بعنوان “نماذج التعايش فى العصر النبوى وأثرها فى بناء الإنسان” بحضور كلا من الشيخ أحمد محمد عبد الرحمن مدير إدارة الإدارات الأزهريّة في دمياط حيث أن مسجد البحر تحول إلى قبلة الأهالي في رمضان على مدار الأيام الماضية .

وشهدت مساجد محافظة دمياط اقبالاً كبيرا لأداء صلاة التراويح في ايام شهر رمضان المبارك خاصة في المساجد الكبرى مثل مسجد البحر ومسجد عمرو بن العاص وهما أحد اشهر مساجد محافظة دمياط حيث تراصت طوابير المصلين في مشهد بديع وسط اهتمام بالغ من مديرية الأوقاف في دمياط .

كما شهدت مساجد القرى في كفر سعد وكفر البطيخ اقبال كبير من المصلين خاصة وأن تلك القرى يبدع في صناعتها المعماريون ويجعلونها تحف فنية معمارية تتلألأ في شهر رمضان مع الإضاءات الملونة .

كما أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة اوقاف دمياط أن المساجد في محافظة دمياط أصبحت مكتظة بالمصلين وقررت مديرية اوقاف دمياط تنفيذ برنامج ديني وتوعوي من مجموعة من الشيوخ والواعظين خلال شهر رمضان المبارك .

وتضم ندوات مجالس العلم والذكر و البرنامج التثقيفي للطفل في رمضان يوم الخميس بعد العصر وللواعظات درسا أسبوعيا عقب صلاة الظهر وعقد مقرأة واحدة أسبوعياً عقب صلاة الظهر وخاطرة التراويح يوميا و الملتقى الفكرى الرمضانى يوميا بمسجد البحر بدمياط وفيديوهات متنوعة للأئمة ما بين خاطرة دعوية وقرآن وابتهالات وروائع تلاوات صلاتي العشاء والتراويح بالإضافة إلى خاطرة دعوية للواعظات المواهب من أطفال البرنامج التثقيفي للطفل.

