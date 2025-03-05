شوبير: الحضري عنده مشكلة وقلة ثقافة والموضوع بقى ممل وسخيف

أكد الاعلامي أحمد شوبير، أن الخلاف بين الحراس أمر طبيعي، قائلا: "طبيعي يحصل خلاف بين حراس المرمى وعلاقتي بثابت البطل كانت قوية حتى وفاته ولما اكرامي يطلع يقول مين أفضل حارس مرمى ولا يذكرني ده رأيه وهو حبيبي وله دور كبير في حياتي وكان مدربي ومثلي الأعلى".

وأضاف أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن عصام الحضري عنده مشكله في حياته ويحتاج إلى الثناء عليه وعلى إنجازاته طوال الوقت، ومزح قائلا: "لازم تفضل تطلع تقول الحضري أو نعمل مقام باسمه وهو اسطورة وله أرقام كبيرة ولما اتكلم عليه اعطيه حقه تالت ومتلت وهو حقق بطولات وإنجازات كبيرة".

وتابع: "الحضري أكبر واحد لعب في كأس العالم وكأس الأمم الافريقية وهو بقى يطلع عنده مشكلة والثقافة مهمة وده غير موجود في عصام الحضري والموضوع أصبح ممل وسخيف".