عمرو دنقل: إهدار آلاف المواهب والعقول المفكرة أبرز أزمات الأدب فى مصر

طرح الكاتب والروائى عمرو دنقل، بعض أزمات عالم الأدب في مصر، مؤكدا أن الحديث عن ذلك سيتفرع إلى الكثير من المشكلات التي تؤثر على الأدباء بشكل مباشر وغير مباشر، وهذه النقطة تحديدا معقدة ومتشابكة، منها ما يخص المجتمع المصري بشكل عام ويمس بالتبعية المهتمين بالشأن الثقافي، ومنها ما يخص عالم الأدب من داخله.

وقال "دنقل" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن أبرز هذه المشكلات هي المشكلة المادية، فقلما تجد كاتب في مصر متفرغ تماما لإبداعه، وهو ما يعني إهدار آلاف المواهب والعقول المفكرة.

وعن النصائح التى يقدمها للشباب المقبلين على مجال الأدب، أوضح: “للأسف، ما أنصح به أي كاتب جديد قد لا يروق للبعض، ولكنها وجهة نظري الشخصية من خلال التجربة.. عزيزي المبدع، إن كنت تمتلك موهبة عظيمة وقلم استثنائي، لن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام لو اعتمدت على ذلك فقط!! لابد من الدعاية والتواصل والانتشار والظهور المستمر حتى تتمكن من الحصول على ما تستحق”.