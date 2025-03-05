الشوط الأول.. تعادل سلبي بين بتروجيت وغزل المحلة

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة بتروجيت وغزل المحلة، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ غزل المحلة على الكرة، لكن بتروجيت كان صاحب الخطورة الهجومية الأكبر، حيث كانت له كرة في الدقيقة 35 ارتطمت بالعارضة للاعب خالد أبو زيادة.

مباراة بتروجيت ضد غزل المحلة

تبادل اللاعبون السيطرة على مجريات اللعب، في ظل محاولات عديدة لهز الشباك، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول من مباراة بتروجيت ضد غزل المحلة بلا أهداف.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.

وبدأ غزل المحلة مباراته ضد بتروجيت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - رشاد العرفاوي

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.

بينما دخل بتروجيت اللقاء أمام غزل المحلة على النحو التالي.

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - أحمد بحبح - حامد حمدان - توفيق محمد

خط الوسط: رشاد المتولي - مصطفى الجمل - أدهم حامد

خط الهجوم: جابريل شيكودي - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.