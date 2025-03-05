حبس المتهمة بتعذيب أطفال زوجها في حلوان عامين

قضت محكمة جنح حلوان بالقاهرة، بالسجن علي متهمة غيابيًا لمدة عامين مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامها بتعذيب أبناء زوجها والتعدي عليهم بالضرب المبرح.

وتضمنت أوراق الدعوى التي حملت رقم 15986 لسنة 2024 جنح حلوان، توجيه النيابة العامة للمتهمة تهمة الاعتداء على الطفل "يوسف" عمدًا، ما تسبب له في إصابات موثقة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن القيام بأعماله لمدة لم تتجاوز العشرين يومًا.

وخلال جلسة المحاكمة، استجوبت هيئة المحكمة الطفل المعتدى عليه، والذي أكد تعرضه وأشقائه "زياد، تلاوة" للتعذيب من قبل زوجة والده باستخدام خرطوم البوتاجاز بعد تسخينه على النار، إضافة إلى اعتدائها على شقيقته "تلاوة" في مناطق حساسة، وأوضح الطفل أنه يقيم حاليًا مع جدته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر 2024، حينما لجأ الطفل "يوسف" إلى منزل جدته بعد تعرضه وشقيقيه للضرب والتعذيب، خاصة بعد وفاة والدتهم قبل خمس سنوات، وعلى إثر ذلك، قامت الجدة بإبلاغ أجهزة الأمن.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح المختصة، بعد الاستماع إلى أقوال الأطفال الثلاثة وفحص تقارير الطب الشرعي، والتي أثبتت تعرض الطفل يوسف لاعتداء وحشي على يد زوجة والده، وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمة عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه.