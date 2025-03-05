المشدد 15 عاما لـ 8 متهمين لحيازتهم أسلحة وترويعهم المواطنين بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المشدد 15 عام لـ 8 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية وأطلقوا منها عدة طلقات وترويع المواطنين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.



أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمود ب ص" 33 سنة، عامل، العنوان ش إبراهيم الدسوقي بيجام -قسم أول شبرا الخيمة، و"ناصر ا ص ا"، 55 سنة، عامل، العنوان ش إبراهيم الدسوقي بيجام، قسم أول شبرا الخيمة – القليوبية، و"محمود ع ص" - بيجام - قسم أول شبرا الخيمة، و"شريف ن ا" - العنوان بيجام - قسم اول شبرا الخيمة، و"محمد ن ا ص" العنوان بيجام - قسم أول شبرا الخيمة، و "بدر س ص ا" - العنوان بيجام - قسم أول شبرا الخيمة، و "مصطفى م ع ح" 25 سنة - عامل - العنوان / ش العسكري من ش ارض الحافي بيجام قسم أول شبرا الخيمة، و"کارم م م" 22 سنة - عامل - العنوان / ح مجلي من ش عيد ابو محجوب ارض الحافي بيجام قسم اول شبرا الخيمة، في القضية رقم 15106 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2666 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 18 / 3 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرزا المتهمين الأول والسابع بالذات وحازوا الباقين بالواسطة بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين فرد خرطوش".

إستطرد أمر الإحالة ان المتهمين الأول والسابع بالذات احرزا وحازوا الباقين بالواسطة ذخائر (عدد 4 طلقات) مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

وذكر أمر الإحالة ان المتهمين أطلقوا أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.