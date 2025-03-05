ضبط 1620 كجم جبن و14 كرتونة خل فاسدين ومجهولين المصدر بالعبور

نظمت صحة القليوبية حملة تفتيشية مفاجأة علي أحد الهايبرات غير المرخصة بمدينة العبور، بهدف ضبط الأسواق ومنع تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر.

وكان ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك.

وبناءا على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، و الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، جرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالعبور.

أسفرت الحملة عن ضبط 135 صفيحة جبن أبيض بإجمالي وزن 1620 كجم متغير الخواص الطبيعية ومعبأ بداخل عبوات بها صدأ، و14 كرتونه خل أبيض، وجرى سحب عينة منه وتبين أنه مغشوش، وجرى تحرير محضر ضبط بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

كما جرى تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، وتحرير محضر جنحة صحية للمدير المسئول لعدم حمله شهادة صحية سارية، وجرى التوصية بغلق الهايبر لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم استيفاءه للشروط الصحية المقررة.