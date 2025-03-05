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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تؤكد دعمها لمراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للوضع في فلسطين

السعودية
السعودية
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أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها لطلب دولة فلسطين بشأن مراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للوضع في فلسطين.

كما أكد وفد المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، برئاسة الأمير جلوي بن تركي بن جلوي القائم بأعمال سفارة المملكة لدى مملكة هولندا أمام أعمال المجلس التنفيذي في دورة الـ108 بلاهاي بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، التزام المملكة بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأهمية التنفيذ الكامل لها، مشددة على أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة وانتهاك لقواعد الاتفاقية والقانون الدولي.

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