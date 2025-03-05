الإنتر يضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فينورد

تفوق فريق إنتر ميلان الإيطالي على مضيفه فينورد الهولندي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب فيجينورد، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أنهى الإنتر الشوط الأول من مباراته ضد فينورد، متقدمًا بهدف للا شيء، سجله الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 38، بعدما وجه كرة عرضية من زميله نيكولو باريلا في شباك فينورد.

مباراة فينورد ضد إنتر ميلان

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وأهدر بيوتر زيلينسكي ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 65، ليفوز النيراتزوري بهدفين دون رد على فينورد.

كان إنتر ميلان تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

بينما وصل فينورد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى ميلان الإيطالي في الملحق المؤهل لدور الـ16.

بذلك، وضع إنتر ميلان قدمًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل أمام فينورد على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الإنتر.