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الأربعاء 05 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق داخل عقار بمنطقة التجمع الأول والتحريات : "التكييف السبب"

الحريق
الحريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم حريق داخل عقار بمنطقة التجمع الأول ، وتبين أن السبب ماس كهربائى بالتكييف.

 


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة التجمع الأول ، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحريق، مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إصابات، فيما تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار لمنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم، بينما عمل رجال الحماية المدنية على محاصرة النيران وإخمادها.

تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية،وبعمل التحريات تبين ان سبب الحريق ماس كهربائى بالتكييف،  وتم تحرير محضر بالواقعة .

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