مركز أورام المنصورة يحصل على اعتماد هيئة الرقابة الصحية (GAHAR)

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول مركز الأورام بجامعة المنصورة على اعتماد GAHAR، ليصبح بذلك ثاني مركز معتمد بجامعة المنصورة.

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة إلى أسرة المركز برئاسة الدكتور وليد النحاس على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه المركز بحصوله على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية، ودعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، مؤكدًا أن الحصول على اعتماد GAHAR يعد تتويجًا للجهود الحثيثة في تقديم خدمات صحية نوعية متميزة تلبي أعلى معايير الجودة في العالم.

وأشار "خاطر" إلى أن مركز الأورام يعد ثاني أكبر مركز جامعي لعلاج الأورام على مستوى الجمهورية بسعة 500 سرير يقدم خدماته الطبية النوعية والمتكاملة في مجال تشخيص وعلاج وجراحات الأورام ل 40% من سكان مصر.

وأكد أن هذا النجاح هو فخر للقطاع الطبي ولكل منسوبي الجامعة، موجهًا التحية والتقدير لإدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف شومه، عميد الكلية، و الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، لجهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب نحو المضي قدمًا في إنجاز ملف الاعتماد في مختلف المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، أكَّد الدكتور أحمد طه أن حصول المنشأة الصحية على شهادة الاعتماد الصادرة عن " جهار"، يعكس حرصها على تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة، ضمن بيئة عمل منظمة تعتمد على أفضل الممارسات السريرية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المرضى، بما يتماشى مع أهداف الارتقاء بالقطاع الصحي المصري وتحقيق التميز في الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة العليا للاعتماد على اعتماد المنشآت الصحية تتم بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًّا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للتأكد من التوافق التام مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًّا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQUA)، فضلًا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة لضمان النزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح، إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

كان الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قد وقع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في عام 2023، لمنح "شهادة دبلوم مهني" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدته الهيئة، ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية (GAHAR EGY-CAP)، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد الهيئة برئاسة الدكتور أحمد طه، تم خلالها عرض خطة اعتماد المنشآت الصحية بجامعة المنصورة.