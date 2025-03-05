عمرو دنقل لـ "البوابة نيوز": لا أستطيع الكتابة فى شهر رمضان.. لكني أقرأ

كشف الكاتب والروائى عمرو دنقل، عن طقوسه فى شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه يتوقف عن الكتابة بشكل تام في هذا الشهر الكريم، ولكنه لا يستطيع التوقف عن القراءة، أو بمعنى أدق لا قدرة له على ذلك.

وقال "دنقل" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن الكتابة تستلزم لإتمامها بعض الاشتراطات على الأقل بالنسبة له قد لا تتوفر في الشهر الكريم، أول هذه الشروط عدم الارتباط بأي موعد أو طقس يومي وهذا لا يمكن توافره في رمضان.

وأضاف : “لو استدعى الكاتب الفكرة وشرع في الكتابة وألزمه أحد الأشخاص الانتهاء في وقت محدد لن يكتب حرفا واحدا”.

عمرو دنقل.. كاتب وروائي من مواليد محافظة سوهاج، صدرت له روايتان هما “نادى الأربعين” فى عام 2022، ورواية “فيلا القاضى” فى عام 2023، ورغم أن ثقافة الجوائز ليست ضمن أولوياته، إلا أن روايته الثانية "فيلا القاضى"، فازت بجائزة طه حسين للرواية المنشورة 2024، الرواية الأكثر نضجًا بالنسبة له؛ وأشاد كبار الكتاب بكتاباته.