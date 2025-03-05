الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي

يشارك الحجر الزراعي المصري في إجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة التنسيقية لمجلس الصحة النباتية الإفريقي والتي تعقد مرة كل عام، بالإضافة إلى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة لمجلس الصحة النباتية والتى تعقد مرة كل عامين وذلك خلال الدورة الحالية المقامة بالعاصمة التوجولية لومى .

وقال إسلام أبوالعلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي وممثل جمهورية مصر العربية في الاجتماعات أن المجلس الأفريقي أشاد بجهود الحجر الزراعي المصري والفعال في تنمية مجالات الصحة النباتية بالقارة الافريقية والذى مكنها من التواجد على رأس الدول المصدرة لعدة منتجات مثل الموالح، بالإضافة إلى كون مصر نموذج يحتذى به في عمليات المراقبة على التصدير وفتح الأسواق

وأكد Saliou Niassy منسق مجلس الصحة النباتية الافريقي على أهمية المشاركة المصرية خلال هذا الحدث ،و تقدم Saliou بالشكر لأبو العلا على العرض التقديمي الخاص بالإسهامات والنجاحات التي حققتها مصر في مجال تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية وتسهيل حركة التجارة و إبراز جهود الحجر الزراعي المصري ليتأكد للجميع بأن مصر بالإضافة إلى بعض الدول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا تقود مجالات الصحة النباتية بالقارة وجهود استدامة الأمن الغذائي و النمو الاقتصادي.

وتستمر الاجتماعات حتى التاسع من مارس حيث يقوم المجلس أيضاً بعقد الاجتماعات التحضيرية لهيئة تدابير الصحة النباتية CPM 19 والمقرر عقدها خلال الفترة من 17-21 مارس بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما بهدف صياغة موقف إفريقي موحد تجاه مسودة معايير الصحة النباتية المزمع مناقشتها وكذلك مراجعة أجندة اجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية لضمان تبنى رؤية واضحة لدول الاتحاد الإفريقي بما يعكس اهتمامات القارة و مختلف دولها.

على هامش الاجتماعات تم المطالبة بعقد عدة اجتماعات جانبية مع ممثلي الدول الحاضرة لبحث موقف انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية لتلك الدول و فتح الأسواق مثل جنوب أفريقيا ، سيشل ، الكاميرون ، نيجيريا بالإضافة الى الدولة المستضيفة توجو.