مصر تحافظ على صدارتها وتحصد جائزة أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا

حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا لعام 2024 من شركة أوكلا العالمية (Ookla)، الرائدة في قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

تسلم الجائزة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال احتفالية أقامتها الشركة على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمحمول (MWC 2025) في برشلونة، إسبانيا.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في تحديث البنية التحتية الرقمية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية. وأوضح أن مصر تنفذ حاليًا مشروعًا لاستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير إنترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن في 4500 قرية. كما أشار إلى أن استثمارات البنية التحتية الرقمية بلغت 3.5 مليار دولار، مما أسهم في رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 5.4 ميجابت/ثانية في 2017 إلى 80.3 ميجابت/ثانية في 2025، وهو ما مكن مصر من الحفاظ على الصدارة في أفريقيا لأكثر من ثلاث سنوات.

حضر الاحتفالية ستيفن باي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكلا، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إلى جانب عدد من قيادات الشركة.

لقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي

اختتم الدكتور عمرو طلعت مشاركته في MWC 2025 بعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي، البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة.

التقى الوزير مع هيكو ماير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة HPE الأمريكية، حيث تم بحث التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وبناء القدرات الرقمية. كما أبدى المسؤول اهتمامه بتوسيع أعمال الشركة في مصر وجعلها مركزًا إقليميًا لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما عقد طلعت اجتماعًا مع روني فاسيشت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، حيث تم الاتفاق على إطلاق مبادرات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة.

وفي إطار متابعة استثمارات الشركات العالمية في مصر، التقى الوزير مع رام راماشاندران، نائب رئيس شركة Tech Mahindra الهندية، لمناقشة توسع أنشطة الشركة في السوق المصري، بالإضافة إلى لقاءه مع شامل جوسوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة Vodacom، لبحث خطط الشركة المستقبلية في مصر.

شارك في اللقاءات المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا"، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركات العالمية.

مشاركة مصر في تعزيز الشمول الرقمي عربيًا وأفريقيًا

شارك المهندس رأفت هندي كمتحدث رئيسي في مائدة مستديرة نظمتها مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، بحضور وزراء ومسؤولين من الدول العربية والأفريقية، حيث ناقشوا سبل تعزيز الشمول الرقمي كخطوة أساسية نحو تحقيق التحول الرقمي المستدام.

زيارة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي

خلال زيارته لبرشلونة، عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مكثفة مع مسؤولين دوليين، شملت وزير الإدارة العامة في السويد، ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم بحث تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

تؤكد هذه اللقاءات والإنجازات التزام مصر بمواصلة التطوير الرقمي وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي كمركز رائد في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.