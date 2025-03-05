حبس متهم بالتعدي على عامل فى بولاق الدكرور بسبب خلافات الجيرة

أمرت النيابة المختصة، بحبس المتهم بالتعدي علي عامل وإصابته بجرح قطعي في الوجه وسحجات متفرقة بالجسم بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة في منطقة بولاق الدكرور، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن إصابة أحدهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بجرح قطعي في الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر اعتداء جاره، البالغ من العمر 20 عامًا، عليه بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.