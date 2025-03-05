برشلونة بتشكيل هجومي ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بنفيكا بملعب النور، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل برشلونة مباراته ضد بنفيكا بتشكيل هجومي، حيث دفع فليك بالرباعي: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، وداني أولمو، وبمساعدة هجومية من بيدري جونزاليس.

تأهل برشلونة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل وصافة جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما وصل بنفيكا إلى هذا الدور بعدما أقصى موناكو الفرنسي في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

تشكيل برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - داني أولمو

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.