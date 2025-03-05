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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مى عمر توزع جوائز "إش إش" وتلتقى جمهور السوشيال ميديا

مى عمر مع الفائزين
مى عمر مع الفائزين بمسابقة إش إش
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إلتقت مي عمر بعدد من الفائزين في المسابقة التي أجرتها الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي على هامش عرض مسلسل "إش إش" خلال الموسم الرمضاني الحالي، بجائزة وصلت قيمتها لـ ٣٠٠ ألف جنيه.

 سلمت "عمر" الجوائز المالية للفائزين، والتقطت معهم الصور احتفالاً بالمسلسل ونجاح المسابقة التي انتشرت بشكل واسع خلال الأيام الماضية.

 

فى سياق متصل، حققت المسابقة على مدار الاسبوع الأول من شهر رمضان تفاعل ضخم بين متابعي المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت سؤالاً محدد عن أغنية "حارق ناس كتير".

 

من ناحية أخرى، نجح مسلسل "إش إش" في الوصول لقائمة الأعلى مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى من السباق الرمضاني، كما تصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية عرض الحلقات.

 

مسلسل «إش إش»، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا وإيهاب فهمي، وعدد آخر من النجوم من إخراج محمد سامي.

مي عمر مسلسل إش إش الموسم الرمضانى منصات التواصل الاجتماعي