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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة بايرن ميونخ

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
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أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باير ليفركوزن، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: موكيلي - جوناثان تاه - ماريو هيرموسو - بيير هينكابي 

خط الوسط: جيريمي فريمبونج - جرانيت تشاكا - بالاسيوس - أليخاندرو جريمالدو

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - أمين عدلي.

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