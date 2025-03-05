تكثيف العلاج التنفسى والحركى لبابا الفاتيكان

شهدت حالة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان استقرارا مساء اليوم، حيث لم يظهر أي نوبات من فشل التنفس. وفقًا للخطة الطبية المقررة، خضع البابا لعلاج الأوكسجين عالي التدفق خلال النهار، وسيتم استئناف التهوية الميكانيكية غير الجراحية في الليل.





كما كثف البابا العلاج التنفسي والعلاج الحركي النشط، وقضى اليوم جالسًا في كرسيه. ورغم استقرار حالته، يبقى التشخيص الطبي محجوزًا نظرًا لتعقيد حالته السريرية.





هذا الصباح، في شقته الخاصة بالطابق العاشر، شارك البابا في طقس تبرك الرماد المقدس الذي فرضه عليه الواعظ، ثم استقبل القربانة المقدسة. بعد ذلك، خصص قداسة البابا بعض الوقت للأنشطة العملية.





وفي إطار نشاطاته الصباحية، أجرى البابا اتصالًا هاتفيًا مع الأب غابرييل رومانيلي، كاهن رعية العائلة المقدسة في غزة وفي فترة ما بعد الظهر، alternated بين الراحة والعمل كما هو مقرر