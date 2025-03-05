القوة الضاربة تقود تشكيل بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن بأبطال أوروبا

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باير ليفركوزن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، نظيره باير ليفركوزن على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تقود القوة الهجومية الضاربة تشكيل بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن، حيث يتواجد كل من هاري كين ومايكل أوليسي وكينجسلي كومان وجمال موسيالا في خط الهجوم.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.