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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديمبلي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، نظيره ليفربول على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عثمان ديمبلي تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول، رفقة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وبرادلي باركولا.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ليفربول 

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما 

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز 

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبلي - برادلي باركولا.

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