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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان بملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان، حيث يتواجد ضمن ثلاثي هجومي مع البرتغالي ديوجو جوتا والكولومبي لويس دياز.

خاض محمد صلاح 7 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: أليسون بيكر 

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون 

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي 

وفي الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

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