إزاى أخسس وزنى.. نصائح مفيدة لحواء في رمضان

يهتم الكثير من السيدات والفتيات في شهر رمضان بالمحافظة علي رشاقة وصحة وزنهم الطبيعي ، وذلك بأكثر من طريقة صحية منها تناول وجبات ومشروبات غذائية صحية وممارسة الرياضة والمشي لفقدان وزن من الجسم للوصول لقوام مثالي ، تقول الدكتورة مروة شعير في تصريح ل "البوابة نيوز " يجب اتباع برنامج التغذية الصحية السليمة في شهر رمضان لوجبة الافطار والسحور وهو كالتالي :

المشي يوميا بعد الإفطار ساعة

تناول ملعقتين سكر يوميا وشرب مشروبات كعصير الليمون والكركديه والتحلية ببدائل السكر، والامتناع عن المياه الغازية والعصائر والحلويات والمخللات .

تناول وجبه سحور عبارة عن رغيف بلدى صغير ٤ ملاعق فول بيضة مسلوقة، كوب زبادى وسلاطة خضراء

تناول وجبة إفطار ٧ ملاعق أرز وطبق سلاطة، طبق خضار بالإضافة الي قطعة لحمة أو دجاج أو سمك مشوي أو بيضتين وطبق شوربة .

الحلو بعد ساعتين ثمرة فاكهة و٤ حبايات مكسرات أو حفنة فشار بدون ملح ومرة أسبوعيا قطعتين حلويات شرقية.

وجبة صحية متوازنة

الغذاء الذي يحتوى على العناصر الغذائية المتكاملة هو الوجبة الصحية المتوازنة التى تحتوى على مصدر للبناء وهو البروتين سواء حيوانى كاللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.

وتضيف "شعير"، بالإضافة إلى البقوليات والمكسرات، ومصدر للوقاية وهى الخضروات والفواكه كمصدر للفيتامينات والمعادن ومصدر للطاقة كالكربوهيدرات وأفضلها الفريك أو الأرز أو الخبز البلدي. أو الدهون ويفضل الدهون الصحية أو نكتفى بمحتوى الغذاء من الدهون .