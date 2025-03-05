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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: نعتزم تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون العسكري المشترك مع ميانمار

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
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أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع تعتزم تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون المشترك التي تم توقيعها مع ميانمار.

وقال بيلوسوف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس، الروسية: "نعتزم تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى"، مضيفًا أن روسيا وميانمار لديهما أجندة واسعة للتعاون العسكري القائم على المصالح المشتركة، مما يثبت المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف بيلوسوف: "مستعدون للنقاش بشأن جميع قضايا التعاون الثنائي في قطاع الدفاع بالتفصيل".

يذكر أن روسيا وميانمار، وقعتا في وقت سابق من اليوم، 10 وثائق تعاون في إطار الزيارة الرسمية التي بها رئيس الوزراء الميانماري، مين أونج هلاينج، إلى موسكو.

ميانمار الدفاع الروسية روسيا