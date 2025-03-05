الحلقة 5.. فرحات يبيع جثة عابدين فى مسلسل إخواتى

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، دفن محمد ممدوح تايسون "عابدين" بعد وفاته في اليوم الأول من زواجه بروبي "أحلام"، يعرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي.

دارت احداث الحلقة الخامسة حول اتفاق جديد بين "فرحات - حاتم صلاح" وطلبة كلية الطب لبيع جثة عابدين بدلاً من ربيع، حيث فاوضهم على الجثة مقابل 5000 جنية زيادة، بعد ان تعرثت عملية دفن ربيع بسبب عدم امتلاكهم تصريح دفن.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق .