بريطانيا تدعو إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات الإنسانية لغزة

أكدت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون منطقة الهند والمحيط الهادئ كاثرين ويست، ضرورة الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على قلق المملكة المتحدة إزاء منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأوضحت في جلسة إحاطة في البرلمان البريطاني حول غزة، أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو أن تستخدم كأداة سياسية، داعية لرفع القيود فورا ودون شروط.

وأشارت ويست إلى أن الوضع الإنساني في غزة متدهور للغاية، محذرة من أن "وقف دخول الإمدادات قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".