سباق الموت.. مصرع شاب فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

لقى شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته في حادث تصادم دراجتين ناريتين موتوسيكل مساء اليوم، إثر قيام الشاب بالتسابق على طريق اللاهون الفيوم الزراعي بدائرة مركز الفيوم، ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق الاهوان الفيوم الزراعي، بنطاق المركز، ووجود جثة.



انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال شابين، دراجتين بخاريتين، وقيامهما بالتسابق على الطريق اصطدما ببعضهما؛ ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ومصرع أحدهما ويدعى"عبدالله .م. ع .ذ "20 سنة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.



حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما أمرت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته.